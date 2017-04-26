Instagram снова оказался недоступен по всему миру

Фотосервис Instagram оказался недоступен для пользователей по всему миру. По данным DownDetector‏, приложение не работает у юзеров из США, Канады и европейских стран, в том числе и в России. При попытке зайти в Instagram появляется сообщение «Не удалось обновить ленту». Неполадки наблюдаются как в мобильной, так и в десктопной версии приложения.

Некоторые пользователи сообщают, что не могут зайти в свой профиль, поскольку сервис выдает ошибку.

В официальном Twitter администрация Instagram пока не комментирует ситуацию.