Крупный лесной пожар на границе с Азербайджаном

Крупный пожар произошёл в Самурском лесу, расположенном в Магарамкентском районе Дагестана на границе России с Азербайджаном. По информации российских СМИ, огонь распространился уже на площади около двух гектаров.

Согласно информации, сгорело большое количество кустов ежевики и различных видов кактусов, при этом возгорание уже начало распространяться на растущие в заповеднике деревья.

Как сообщается, с утра на место пожара планируется направить вертолёты, так как до очага возгорания на автомобиле добраться не представляется возможным.