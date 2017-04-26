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Генпрокуратура Украины и Крыма о скандале вокруг азербайджанских компаний эксклюзив

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Сообщение украинского агентства УНН о возбуждении уголовного дела в отношении представителей 17 государственных и частных компаний и организаций Азербайджана не соответствуют действительности. Об этом haqqin.az сообщили в посольстве Азербайджана в Украине.

После обнародования данной информации посольство связалось с руководством тех азербайджанских компаний, о которых говорится в сообщении агентства УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым. Они опровергли утверждение о возбуждении против них уголовного дела  и каких-либо проблемах в работе. Более  того, в тексте сообщения от УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК, нет никакого указания на какие-либо азербайджанские компании. Корреспондент Haqqin.az обратился с устным запросом в пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины. Пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что не располагает информацией о возбуждении уголовного дела в отношении представителей 17 государственных и частных компаний и организаций Азербайджана.

В свою очередь, прокуратура АРК также сообщила, что на сегодняшний день не располагает информацией о возбуждении уголовных дел в отношении государственных или частных компаний Азербайджана. В сообщении прокуратуры АРК речь идет о возбуждении уголовного дела по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 года участвовали в так называемом "III Международном экономическом форуме", который проходил в городе Ялта. Об участии в данном мероприятии каких-либо компаний из Азербайджана информации нет, заявили в пресс-службе АРК.

К тому же на сайте Общественной организации «Деловая Россия», которая участвовала в данном форуме, указан перечень стран, принявших участие на ЯМЭФ-2017. Среди 200 международных участников из 46 стран мира не было представителей из Азербайджана. В числе участников ЯМЭФ-2017 – бизнесмены и политики из Австралии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Китая, Республики Корея, Польши, Сербии, США, Анголы, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Израиля, Иордании, Катара, Кипра, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Новой Зеландии, Республики Бурунди, Палестины, Туниса, Турции, Финляндии, Чешской Республики, Швейцарии, Эстонии, Японии, Абхазии, Республики Беларусь, Казахстана, Латвии».

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