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В США рассказали о налоговой реформе Трампа

 

Налоговая реформа президента США Дональда Трампа предполагает снижение налога на прибыль компаний с 35 до 15 процентов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, налог будет касаться как корпораций, так и малого и среднего бизнеса.

Также он пообещал плоский и невысокий налог на возвращение прибыли из-за рубежа, что, как рассчитывает администрация, приведет к возвращению в страну суммы порядка нескольких триллионов долларов. При этом Мнучин не сказал, какой будет ставка такого налога.

В свою очередь, директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон добавил, что Трамп намерен отменить налог на наследование и минимальный альтернативный налог, который преимущественно затрагивал богатых.

Также, по его словам, Трамп предлагает сократить число ставок налогового обложения на доходы физлиц с семи до трех (10, 25 и 35 процентов) и удвоить до 24 тысяч долларов необлагаемую налогом сумму дохода семейных пар.

В настоящее время верхняя ставка подоходного налога составляет в США 39,6 процента.

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