Подписаться на уведомления
 

ФСБ задержало в Калининграде 12 боевиков

 

В Калининграде спецназ ФСБ задержал двенадцать боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов", сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что выходцы из Средней Азии, возможно, причастны к вербовке в террористическую организацию.

Спецслужбы также установили лидера ячейки, который разыскивался в Узбекистане за преступления экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, задержанный вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров международной террористической организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов".

Задержанный дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, идет проверка их причастности к боевикам, действующим на территории Сирии.

486 просмотров


Старости
Новруз Мамедов возвращается к вопросу о своей недвижимости в США
Новруз Мамедов возвращается к вопросу о своей недвижимости в США
Наша погода
Сегодня 17° / 9°
28 Апр 18° / 10°
29 Апр 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8627 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

США хотят усилить санкции против КНДР
Турцию приравняли к постсоветским странам Анкара возмущена
Минмолодежи и спорта заявляет: «Арцаха» не будет!
В бою с контрабандистами погибли 8 иранских пограничников
ФСБ задержало в Калининграде 12 боевиков
В Армении продолжается истерия вокруг азербайджанских яблок
В США рассказали о налоговой реформе Трампа
Генпрокуратура Украины и Крыма о скандале вокруг азербайджанских компаний эксклюзив
Франция хочет организовать переговоры по Карабаху
Грузия потребовала отставки Аграмунта
Крупный лесной пожар на границе с Азербайджаном
Instagram снова оказался недоступен по всему миру
В НАСА надеются найти инопланетян
Россия заступилась за курдов и осудила Турцию
Минсвязи обратилось в суд: «Заблокируйте эти сайты»
Эрдоган обещал поддержку Сомали
США испытали новейшую баллистическую ракету
ЮАР разорвала соглашение с Россией об АЭС
Президент Узбекистана ведет переговоры с американцами
Турция ударила по ПКК в Ираке
Умер режиссер триллера «Молчание ягнят»
В Баку прибыла крупная партия российского вооружения фото, видео
Самолеты Асада разбомбили лагерь беженцев Много жертв
Как в Баку за несколько часов снесли новостройку haqqin.az из зала суда
Беспорядки в венесуэльской тюрьме 13 убитых
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться