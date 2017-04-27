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Минмолодежи и спорта заявляет: «Арцаха» не будет!

Автор: Отдел информации 

Представители карабахских сепаратистов продолжают заявлять об участии во всевозможных турнирах, фестивалях, концертах и выставках. Недавно был Клуб веселых и находчивых, в котором армянская сторона так и не смогла зарегистрировать команду из «Арцаха».

Сейчас появился Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Так, армянские СМИ сообщили, что во всемирном фестивале в Сочи впервые примут участие «арцахцы». Как выясняется, 14-22 октября 2017 года в Сочи пройдет 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И по словам ведущего специалиста отдела по делам молодежи «Министерства культуры и по делам молодежи» «Республики Арцах» Ашота Саркисяна, в этом масштабном мероприятии примут участие и представители «НКР».

«Целью подобного мероприятия является объединение молодежи всего мира, укрепление международного, межкультурного взаимодействия”, - сказал Саркисян, добавив, что программа фестиваля включает в себя различные спортивные соревнования, семинары и дискуссии на политические темы, концерты, фестивали, а также красочное шествие делегаций. По его словам, заявки принимаются до 15 мая. Стоит отметить, что фестиваль проводится при поддержке официальной российской структуры - Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

 Между тем Министерство молодежи и спорта Азербайджана после получения запроса от haqqin.az связалось с организаторами фестиваля. Оказалось, что действительно сейчас идет процесс принятия и рассмотрения заявок участников.

«Однако в организационном комитете однозначно заверили, что «Арцах» никак не может быть представлен на фестивале, это исключено», - заявили в министерстве. Вот и получается, что все заявления «официальных лиц» сепаратистского режима делаются только для внутреннего потребления. Армянские СМИ с охотой сообщают об очередном «прорыве» «Арцаха», предпочитая не перепроверять полученную информацию.

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