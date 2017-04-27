Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении Турции в процедуру мониторинга вызвало у турецкой общественности справедливое негодование. Турция является членом Совета Европы практически с первых дней его образования, и ее статус всегда был на достаточно высоком уровне. Даже когда к власти в стране в результате переворотов приходили военные, по отношению к ней не предпринималось столь жестких мер.

В ПАСЕ считают, что ныне внутриполитические процессы в этой стране и действия ее властей не отвечают требованиям Совета Европы. Отчет, подготовленный содокладчиками по вопросам Турции норвежцем Ингебжоргом Годскесеном и сербкой Наташей Вукович, изобилует резкими выпадами против страны и ее руководства. Критика и комментарии прозвучали по таким серьезным вопросам, как недостатки судебной системы, проблемы со свободой слова, нарушение прав человека, отмена неприкосновенности для депутатов.

На основании отчета Мониторинговый комитет ПАСЕ пришел к выводу, что в Турции значительно затруднена деятельность демократических институтов, в связи с чем европарламентарии в лице своих контролирующих органов призывают турецкое руководство привести свои законы и их применение в соответствие со стандартами Совета Европы.

Одним из главных обвинений стало утверждение, что борьба с терроризмом в Турции ведется достаточно формально, а де-факто санкции применяются только в отношении общественных движений и организаций. В частности, в связи с предположением о так называемой «параллельной структуре» было оказано давление на судебную систему, путём увольнений и преследований судей и прокуроров.

Совет Европы также напомнил о подписанном в 2015 году решении о защите журналистов и свободы СМИ, высказав обеспокоенность по поводу наложения ареста на некоторые СМИ.

Комментируя скандальное решение ПАСЕ, член парламентской делегации Турции в этой структуре Мехмет Бабаоглу отметил, что «Совет Европы в отношении Турции действует ангажированно и политически мотивированно. Деятельность органов Совета Европы на турецком направлении фактически показывает отношение Европы к нашей стране. Большинство стран Европы сами должны находиться под двойным мониторингом за нарушение прав человека, а не обвинять Турцию во всех грехах. Чем увереннее Турция заявляет свою позицию на международной арене - тем быстрее и агрессивнее ПАСЕ принимает решения в отношении нашей страны».

По мнению Бабаоглу, последние события убеждают, что Турция должна серьезно рассмотреть свои отношения с Европой.

Отметим, что при вступлении в Совет Европы страны брали на себя ряд обязательств, исполнение которых подвергалось ежегодному мониторингу, и по мере выполнения этих обязательств страна или оставалась под мониторингом, или становилась частью мониторингового механизма, отметил он. Страны «старой демократии» (Германия, Великобритания и др.), к которым относилась и Турция, мониторинговым процедурам не подвергались. На сегодняшний день под мониторингом находится 10 стран: Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Черногория, Молдавия, Россия, Сербия и Украина.

А теперь и Турция, которая стояла у истоков этой организации приравнена к странам, которые получили независимость недавно.