США о своих секретных лабораториях на Кавказе

Посольство США в Армении прокомментировало публикации в СМИ, касающиеся секретных американских биологических лабораторий, открытых на Кавказе и в частности в Армении. США опровергли информацию о том, что данные лаборатории работают в тайном режиме, добавив, что их деятельность открыта для широкой общественности.

«Несмотря на утверждения, эти учреждения находятся на балансе Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства Армении, потому о деталях ежедневной работы этих структур мы бы предложили осведомиться у этих министерств.

Мы также хотим подчеркнуть, что цель этих лабораторий носит полностью гражданский характер, и они не являются «закрытыми» для общественности учреждениями, как это по недоразумению представлено в некоторых публикациях», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее российские и армянские СМИ писали, что 14 июля 2016 г. в армянском Гюмри при финансировании Агентства по уменьшению угроз при Минобороны США был открыт центр по контролю и профилактике заболеваний. Это третий по счету центр в 2016 году: первый (референтная лаборатория при Национальном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении) был открыт в Ереване за несколько дней до этого, а второй — в областном центре Иджеван в апреле 2016 года. В ряде российских СМИ утверждалось, что в этих лабораториях американские ученые тайно разрабатывают биологическое оружие.