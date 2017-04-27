Подписаться на уведомления
 

США о своих секретных лабораториях на Кавказе

Автор: Отдел информации 

Посольство США в Армении прокомментировало публикации в СМИ, касающиеся секретных американских биологических лабораторий, открытых на Кавказе и в частности в Армении. США опровергли информацию о том, что данные лаборатории работают в тайном режиме, добавив, что их деятельность открыта для широкой общественности.

«Несмотря на утверждения, эти учреждения находятся на балансе Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства Армении, потому о деталях ежедневной работы этих структур мы бы предложили осведомиться у этих министерств.

Мы также хотим подчеркнуть, что цель этих лабораторий носит полностью гражданский характер, и они не являются «закрытыми» для общественности учреждениями, как это по недоразумению представлено в некоторых публикациях», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее российские и армянские СМИ писали, что 14 июля 2016 г. в армянском Гюмри при финансировании Агентства по уменьшению угроз при Минобороны США был открыт центр по контролю и профилактике заболеваний. Это третий по счету центр в 2016 году: первый (референтная лаборатория при Национальном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении) был открыт в Ереване за несколько дней до этого, а второй — в областном центре Иджеван в апреле 2016 года. В ряде российских СМИ утверждалось, что в этих лабораториях американские ученые тайно разрабатывают биологическое оружие.

990 просмотров


Старости
Новруз Мамедов возвращается к вопросу о своей недвижимости в США
Новруз Мамедов возвращается к вопросу о своей недвижимости в США
Наша погода
Сегодня 17° / 10°
28 Апр 18° / 11°
29 Апр 19° / 11°
30 Апр 22° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8627 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Кремль опроверг подготовку встречи Трампа и Путина
Азербайджану угрожает эпидемия малярии? Отвечает эксперт
В Турции отстранили от службы 9 тысяч полицейских
Шопинг в Баку на шесть миллионов манатов
США о своих секретных лабораториях на Кавказе
США хотят усилить санкции против КНДР
Турцию приравняли к постсоветским странам Анкара возмущена
Минмолодежи и спорта заявляет: «Арцаха» не будет!
В бою с контрабандистами погибли 8 иранских пограничников
ФСБ задержало в Калининграде 12 боевиков
В Армении продолжается истерия вокруг азербайджанских яблок
В США рассказали о налоговой реформе Трампа
Генпрокуратура Украины и Крыма о скандале вокруг азербайджанских компаний эксклюзив
Франция хочет организовать переговоры по Карабаху
Грузия потребовала отставки Аграмунта
Крупный лесной пожар на границе с Азербайджаном
Instagram снова оказался недоступен по всему миру
В НАСА надеются найти инопланетян
Россия заступилась за курдов и осудила Турцию
Минсвязи обратилось в суд: «Заблокируйте эти сайты»
Эрдоган обещал поддержку Сомали
США испытали новейшую баллистическую ракету
ЮАР разорвала соглашение с Россией об АЭС
Президент Узбекистана ведет переговоры с американцами
Турция ударила по ПКК в Ираке
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться