Шопинг в Баку на шесть миллионов манатов

За две недели бакинского шоппинг фестиваля с 10-23 апреля системой Tax free воспользовались 505 иностранцев и 7397 азербайджанских граждан. Как сообщили haqqin.az в Центре медиа и коммуникаций Минналогов Азербайджана, общая сумма сделанных этими лицами покупок составила 6 млн 313,2 тыс манатов, по системе tax-free покупателям возвращено 612,97 тыс манатов.

Из этой суммы 595 тыс манатов наличными было возвращено покупателям в день покупки. За этот же период иностранным гражданам, которые воспользовались системой Tax freе вне шоппинг фестиваля, были выданы 449 электронных налоговые документов на сумму 829,97 тыс манатов.

Таким образом, общий объем возвращенных НДС по системе Tax free составил 1 млн 211,1 манатов 954 иностранным покупателям.