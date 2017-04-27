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В Турции отстранили от службы 9 тысяч полицейских

 

В Турции в рамках расследования связей с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в причастности к попытке военного переворота в Турции, отстранены от службы более 9,1 тысячи сотрудников полиции, сообщает агентство Анадолу.

Вечером 15 июля руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. Утром в субботу мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек.

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