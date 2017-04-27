Заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Сулейман Мамедов в интервью haqqin.az сообщил, что в СМИ распространилось ошибочное толкование его мнения об опасности малярии в Азербайджане.

«В данное время нет прямого риска заражения малярией в Азербайджане, хотя такая опасность может возникнуть при стечении ряда обстоятельств. С 2014 года в стране не фиксировались случаи малярии, и это было признано Всемирной Организацией Здравоохранения. Однако, у посещающих Азербайджан выходцев из африканских стран выявляется африканский штамм малярийного паразита – плазмодий falciparum и плазмодий vivax. Это два самых опасных из пяти существующих в мире видов плазмодий и встречаются они на «черном континенте» к югу от Сахары», - отметил Мамедов

По его словам, этот тип малярии отличается тяжелым течением и высокой летальностью по сравнению с так называемой «трехдневной» малярией, которая была распространена в Азербайджане.

«Нашим медикам придется быть готовыми к случаям африканской малярии в период, когда в Азербайджан из африканских стран прибудут тысячи участников Исламиады. Возбудителя малярии африканского вида в Азербайджане практически нет. Эта разновидность встречается редко, и не вызывает угрозу эпидемии. Передача малярии происходит по цепочке: больного малярией человека кусает малярийный комар. Затем в крови внутри комара плазмодий откладывает яйца. Эти яйца попадают в места обитания комара водоемы: болота и озера, то есть в среду, где происходить размножение плазмодия и это уже угрожает массовым инфицированием людей через малярийных комаров».

По словам Мамедова, когда такой комар кусает здорового человека, происходит вспрыскивание в кровь малярийного плазмодия.

«На страны Африки, расположенные к югу от Сахары, приходится самая высокая доля заболеваний малярией в мире. В 2015 году в этом регионе зафиксировано 90% всех случаев заболевания малярией в мире и 92% случаев смерти от этой болезни. Всем, кто прибывает из африканских стран в Азербайджан следует немедленно обратиться к врачам, в случае повышения температуры до 37 градусов и выше», - рассказывает специалист.

Потенциальная опасность заражения малярией существует на 80% территории Азербайджана, где есть стоячие водоемы и влажный климат.

«В горных районах из-за сухого климата для малярийного комара среда неблагоприятная», сказал он. По словам специалиста, азербайджанские врачи готовы оказать всю необходимую помощь и провести профилактические меры в случае обнаружения малярии в Азербайджане.