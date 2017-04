Удар ВВС Израиля в районе международного аэропорта в Дамаске был нанесен по оружейному складу ливанской шиитской группировки "Хезболлах". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в региональной разведке, передает ТАСС.

* * *09:42

Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Дамаска, сообщает телеканал "Аль-Маядин". Он был такой силы, что его можно было услышать в сирийской столице, которая находится в 25 километрах от аэропорта, отмечает Франс-пресс.

Как сообщает РИА Новости, ракетный удар был нанесен Израилем по позициям "Хезболлы" в Дамаске.

Video shows moments explosions start near Damascus airport tonight. Local media attributing to Israel. More details likely to emerge later. pic.twitter.com/jhiOZjUHnV