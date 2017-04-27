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Израиль нанес ракетный удар по Дамаску по позициям Хезболлы; видео; обновлено

 

Удар ВВС Израиля в районе международного аэропорта в Дамаске был нанесен по оружейному складу ливанской шиитской группировки "Хезболлах". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в региональной разведке, передает ТАСС.

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Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Дамаска, сообщает телеканал "Аль-Маядин". Он был такой силы, что его можно было услышать в сирийской столице, которая находится в 25 километрах от аэропорта, отмечает Франс-пресс.

Как сообщает РИА Новости, ракетный удар был нанесен Израилем по позициям "Хезболлы" в Дамаске.

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