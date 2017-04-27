Баку о военно-техническом сотрудничестве с Россией

Военно-техническое сотрудничество между Баку и Москвой развивается успешно, заявил замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Мы находимся в постоянном контакте с российскими коллегами. В частности, хорошо и успешно развивается военно-техническое взаимодействие», - заявил К.Велиев агентству комментируя поставки российского вооружения и техники в Азербайджан.

Накануне пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщило о доставке из РФ новой партии российских боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения в Баку в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

Согласно информации, в кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений ВС Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению.

Обучение личного состава, который будет применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами.