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В Нью-Йорке жену азербайджанского дипломата обвинили в краже

Автор: Отдел информации 

Супруга азербайджанского дипломата Мехрибан Джабраилова пыталась совершить кражу из магазина Marshalls в Бронксе, сообщает газета Daily News.

Согласно информации, 29-летняя супруга первого секретаря посольства Азербайджана Фарида Джабраилова попыталась вынести вещи стоимостью в 188 долларов в детской коляске и была поймана охранниками магазина.

Мехрибан Джабраилова сообщила прибывшим полицейским, что является супругой дипломата и имеет дипломатический иммунитет.

После того как полиция уточнила статус задержанной, она была освобождена. Как пишет американское издание, дипломатический иммунитет обычно распространяется и на супругов дипломатов.

Газета пишет, что в таких случаях полиция обращается в Госдепартамент, чтобы отменить неприкосновенность дипломата.

Госдеп не прокомментировал задержание жены азербайджанского дипломата.

Муж Мехрибан Джабраиловой, Фарид, сказал Daily News, что сообщения о задержании его жены не соответствуют действительности.

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