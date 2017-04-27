В соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 54 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе не боевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отметим, что миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.