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Полицейские в Париже вернули к жизни «умершую» женщину

 

Полицейским во французской столице удалось реанимировать женщину, которую сотрудники скорой помощи объявили умершей за час до того, сообщает Русская служба ВВС.

49-летняя женщина, имя которой не называется, уже много лет страдает от анорексии. Ее 18-летняя дочь нашла ее бездыханной на полу, и было похоже, что она перенесла инфаркт.

Как пишет газета Le Parisien, сотрудники скорой помощи объявили женщину скончавшейся в 18:10 по местному времени и подписали свидетельство о ее смерти.

Но спустя час двое парижских полицейских, прибывших для того, чтобы составить протокол о причине смерти, приподняли одеяло, покрывавшее женщину, и заметили признаки жизни.

Один из них проверил ее пульс на шее и обнаружил, что ее сердце все еще бьется.

Пока один из потрясенных полицейских держал женщину за руку и пытался с ней разговаривать, другой срочно позвонил в местную пожарную службу, где ему подробно разъяснили, как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

После 30 минут этой процедуры женщина, официально считавшаяся скончавшейся, пришла в себя. Ее доставили в больницу, где она провела уже почти неделю и сейчас идет на поправку.

Иван Ассиома, глава местного отделения профсоюза полицейских, назвал «воскресение» женщины фантастическим и невероятным случаем.

«Наши коллеги говорят, что это было похоже на эпизод из сериала «Ходячие мертвецы», - говорит он.

Глава местной полиции призвал присвоить обоим полицейским награду за проявленное мужество.

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