Нефть дешевеет

Цены на нефть опускаются сегодня, инвесторы оценивают данные о запасах топлива и добыче в США.

Стоимость нефти Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени опустилась на $0,19 (0,37%) — до $51,63 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на $0,28 (0,52%) — до $51,82 за баррель.

Цена на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,26 (0,52%) — до $49,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,06 (0,12%) — до $49,62 за баррель.