Азербайджанец сменил фамилию, чтобы попасть в Россию

В Вельске в Архангельской области задержан 42-летний азербайджанец, незаконно находящийся на территории Российской Федерации. В апреле 2016 года за неоднократное привлечение к административной ответственности ему был закрыт въезд на территорию России, пишет издание «Беломорканал», передает haqqin.az.

Выехав в Азербайджан, мужчина сменил свои анкетные данные и получил новые документы, удостоверяющие личность.

Достоверно зная о запрете въезда на территорию России, злоумышленник в июле 2016 года незаконно пересек границу и благополучно прибыл в Вельск, где был выявлен и задержан.

Группой дознания Службы в Архангельске ПУФСБ России по Западному Арктическому району в отношении нелегала возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, сообщает пресс-служба РУ ФСБ по Архангельской области.