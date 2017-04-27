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Макрон: «Политическая программа Ле Пен ведет в пропасть»

 

Основатель движения «Вперед!» Эммануэль Макрон считает, что политическая программа его соперника во втором туре президентских выборов во Франции  лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен  «ведет в пропасть», и призвал избирателей отдать 7 мая свой голос «за лучшее будущее». Об этом он заявил, выступая вечером в среду в Аррасе на северо-востоке Франции, передает ТАСС.

Телеканал BFMTV, транслировавший митинг, отметил, что эта встреча с избирателями стала «настоящей атакой» на политические взгляды Ле Пен.

«Через 11 дней вы должны сделать выбор. И этот выбор нужно сделать без всяких колебаний, понимая, что политика, которую предлагает Ле Пен, ведет в пропасть»,  сказал он.

«Что означает выход из Европы? Это война, это национализм. «Национальный фронт»  не партия патриотов»,  заявил он. Макрон заверил, что «продолжит эту борьбу до конца».

Митинг в Аррасе планировалось провести еще до первого тура выборов, однако в связи с нападением террориста на полицейских в центре Парижа эта встреча с избирателями была отменена. Ле Пен тогда тоже приняла решение не проводить в те дни предвыборные митинги.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место в первом туре выборов, набрав 24,01% голосов, Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%.

На третьем месте оказался кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, итоговый результат которого составил 20,01%. Сразу следом расположился лидер леворадикального объединения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, за которого проголосовали 19,58% избирателей.

Второй тур выборов состоится 7 мая.

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