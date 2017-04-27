Мамедов покончил жизнь самоубийством

В Баку житель Насиминского района 41-летний Аббас Мамедов выпил большое количество лекарственных препаратов, сообщает АПА.
Его доставили в больницу, однако жизнь А.Мамедову спасти не удалось.
Ведется расследование.
В Баку житель Насиминского района 41-летний Аббас Мамедов выпил большое количество лекарственных препаратов, сообщает АПА.
Его доставили в больницу, однако жизнь А.Мамедову спасти не удалось.
Ведется расследование.
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