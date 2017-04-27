Министры обороны Армении и Ирана обсудили Карабах в Москве

Глава оборонного ведомства Армении Виген Саркисян в рамках проходящей в Москве конференции по международной безопасности обсудил со своим иранским коллегой Хоссейном Дехганом вопрос урегулирования карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

"Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также процесс карабахского урегулирования. Министры в очередной раз подчеркнули, что у конфликта нет военного решения", — говорится в сообщении.

Министр обороны Армении Виген Саркисян принимает участие в VI Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017, которая проходит 26-27 апреля.