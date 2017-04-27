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Азербайджанские и французские военные обсудили кибербезопасность

 

Согласно подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Франции плану двустороннего сотрудничества на 2017 год, в Баку проводится рабочая встреча специалистов по кибербезопасности, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

На встрече была отмечена важность усиления кибербезопасности в государственном управлении, банковской системе, в сферах национальной безопасности, транспорта и в других направлениях.

В ходе встречи в качестве важных направлений были обозначены вопросы полноценного обеспечения для кибербезопасности, онлайн-безопасности и надежности сетей. Была также подчеркнута необходимость государственными, неправительственными и международными структурами ежегодно организовывать различные мероприятия на региональном и глобальном уровнях с целью плодотворного международного сотрудничества в этой сфере, принятия необходимых решений и претворения их в жизнь.

Рабочая встреча специалистов продлится до 28 апреля.

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