…И мы тронуты! Весьма тронуты неослабным вниманием внешнеполитического ведомства великой державы к нашему ни на что не претендующему изданию. И искренне удивлены! Ведь в околокремлевских СМИ выходят в свет сотни публикаций об Азербайджане критического толка, однако эти публикации не удостаиваются реакции МИД Азербайджана. А вот раздражительный тон в заявлениях МИД России относительно отдельных публикаций и даже высказываний на одном, как высказались в департаменте уважаемой Марии Захаровой, официозно-претенциозном азербайджанском сайте «Хаккын» стал скверной традицией. Что же произошло на сей раз? Чем мы навлекли на себя неправедный гнев на этот раз заместителя досточтимой госпожи Захаровой – А.А. Кожина?

В МИД великой державы впали в гневное исступление, разразившись отдельным заявлением после естественного и нисколько не надуманного вопроса азербайджанских журналистов о трагической участи и горькой судьбе в неволе гражданина России Дильгама Аскерова. Повторим же вопрос азербайджанских журналистов: с чем связаны двойные стандарты в политике МИД России, направившего активные усилия на освобождение одного гражданина России - Александра Лапшина, нарушившего международно признанные границы Азербайджана, и демонстративную индифферентность к судьбе другого гражданина России - Дильгама Аскерова, перешедшего линию фронта и оказавшегося в оккупированном армянами Кельбаджарском районе?

Подчеркнем важную деталь – Кельбаджарский район не имеет никакого отношения к административным границам Нагорного Карабаха. Это отдельный административный район Азербайджана, аннексированный Арменией в апреле 1993 года.

Так вот, и Лапшин, и Аскеров совершили одно и то же действие. Оказались в оккупационной зоне Карабаха. Душевное смятение, паническая растерянность и печальная тревога российских дипломатов в связи с Лапшиным, безусловно, вызывают понимание, а вот безалаберное, скверное, если не сказать наплевательское отношение к ситуации плененного Аскерова вызывает недоумение, если не сказать оторопь. Что же тут непонятного? Почему российских дипломатов подводит дедуктивное мышление? Вроде бы все ясно с первого взгляда. Ведь налицо классическое проявление двойных стандартов в духе некоторых западных дипломатов, которых перманентно критикует МИД России, не так ли?

Ан нет! Господин Кожин обвиняет нас в «пропагандистской шумихе»! Как же так?! Когда дело касается Лапшина и провластных российских СМИ, раздувающих и гиперболизирующих проблему россиянина, то это мотивируется чувством долга и солидарности, а когда речь заходит о пленении гражданского лица кавказской национальности – Аскерова, мы получаем обвинения в пропагандистской шумихе. Так ведь профессия обязывает журналиста спрашивать и задавать вопросы по социально значимым актуальным проблемам. По логике Кожина, когда речь заходит о Лапшине, спрашивать уместно, а вот когда дело доходит до Аскерова – надо язык держать за зубами! Шумиха - в помощь Лапшину, а замалчивание проблемы – есть спасение Аскерова? И еще, почему внешнеполитическое ведомство России настойчиво делает акцент на «гуманитарных мотивах» освобождения Аскерова, как бы невзначай подчеркивая политический подтекст в деле Лапшина?!

Однозначно, что суть проблемы намеренно искажается. В заявлении Кожина подчеркивается, что МИД России выступает против криминализации мирных посещений тех или иных территорий будь то журналистами либо частными лицами. Мы искренне разделяем позицию российского дипломата, но позволим себе вновь довести до высочайшего внимания российского МИД: уголовное дело в отношении Лапшина возбудили не потому, что он посетил Нагорный Карабах, а потому, что он незаконно пересек международно признанные границы Азербайджана. Более того, этот российский гражданин помещал в своих блогах призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Азербайджана. А ведь подобные деяния и в самой России входят в разряд уголовно наказуемых, и отменять статьи 280-1 и 322 Уголовного кодекса РФ пока никто не собирается. Лапшин незаконно пересек границу. А Аскеров не пересекал никаких границ – ни законных, ни незаконных.

Кожин декларирует рекомендацию МИД России, опубликованную на консульском портале, требующую воздерживаться от посещения зон нагорно-карабахского конфликта. Российский дипломат абсолютно прав: и Лапшин, и Аскеров самым нежелательным образом пренебрегли рекомендацией МИД. Однако почему-то это пренебрежение и несоблюдение рекомендации не препятствуют усилиям МИД по защите прав Лапшина. Почему-то уступчивость и справедливость ограничиваются делом Лапшина. А как же Аскеров?! Почему гуманность не распространяется на лицо кавказской национальности?!

«Поскольку российские власти перемещение своих граждан после их выезда за рубеж не могут контролировать, то в этой истории для нас есть белые пятна. Так, нам неизвестно наверняка, знали ли в Баку о намерении этого российского гражданина посетить зону конфликта. Но факт тот, что после задержания Д.Аскерова в Нагорном Карабахе копию его общегражданского российского паспорта мы получили именно от азербайджанских властей. Точно так же не могу с уверенностью утверждать, что Д.Аскерова поощряли нарушить рекомендацию МИД России. Но ведь как-то же он перешел тщательно охраняемую «линию соприкосновения»?» - бросил в сердцах Кожин.

Неужели российский дипломат не знает, что за линию соприкосновения в прифронтовой зоне несут ответственность как азербайджанские, так и армянские войска? Две армии по обе стороны стоят на страже этой пресловутой линии разделения и обороны. Кто же мог поощрить Д.Аскерова перейти эту линию? Развивая мысль российского дипломата, смеем предположить, что обе стороны! Ибо его пропустили как с азербайджанской, так и с армянской стороны. Следовательно, по логике Кожина, обе стороны «поощрили» Аскерова и являются так называемыми соучастниками новоиспеченного в российской дипломатии «прецедента поощрения».

И напоследок немного об усилиях МИД России, откровенно подрывающих стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией.

Неужели российским дипломатам ничего неизвестно о теплых и крайне доверительных отношениях президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина? Ведь за последние три года Владимир Владимирович трижды посещал Баку. И именно Баку стал геополитической площадкой проведения трехсторонней встречи между президентами Азербайджана, России и Ирана, что свидетельствует о многостороннем стратегическом взаимодействии наших стран.

Видимо, в МИД России не очень осведомлены и о сотрудничестве наших стран в вопросах обеспечения международной безопасности. Двусмысленное заявление российского дипломата, содержащее укор, прозвучало после успешных визитов в Баку секретаря Совбеза России Николая Патрушева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и руководителей других правоохранительных органов РФ!

А может, в российском МИД не знают об углублении экономического партнерства наших стран? О деятельности межправительственной комиссии, сопредседателем которой является Дмитрий Рогозин, о прямых и тесных отношениях официального Баку с 70 субъектами Российской Федерации, о месте и роли русской культуры и великого могучего в азербайджанском обществе? По всей видимости, не знают! Иначе как объяснить демонстративную ехидность, если не враждебность и беспрестанную неприязнь к стране - стратегическому партнеру?

Похоже, в сердце непосредственного начальника Кожина – Марии Захаровой не осталось места для сочувствия к ее согражданину Дильгаму Аскерову. Еще бы - это сердце переполнено другой любовью - армянской. В день так называемого «геноцида армян» Мария Владимировна находилась в Нью-Йорке и не преминула зайти в ближайшую армянскую церковь, оставив сентиментальную запись в своем Твиттере: «В нескольких минутах от здания ООН в Нью-Йорке расположена армянская церковь. Зашла. Сердцем сегодня с армянским народом, где бы мы все ни находились». Мария Захарова не только сегодня или вчера с армянским народом. Она всей своей сущностью предана делу армянства без границ, что проявляется и в ее рекламных заставках в честь друга Таша Саркисяна. Конечно, где бы армяне ни находились – будь то МИД России либо Госдеп, они не гнушаются именно такими средствами борьбы против исторических противников – Азербайджана и Турции.

Серия антиазербайджанских выступлений МИД России натолкнула на заключительный вопрос, который, по всей видимости, останется в ряду проигнорированных: почему позиция МИД столь разительным образом отличается от позиции других органов государственной власти России и вступает в противоречие с внешнеполитическим курсом президента В.Путина? Почему, скажем, та же самая госпожа Захарова в день ходжалинского геноцида «сердцем» не с азербайджанским народом? Этого она может удостоить только армянский народ? Что за избирательный подход? Может, все же настал момент истины: нашему министру Эльмару Мамедъярову надо бы напрямую попросить своего коллегу министра Сергея Лаврова правдиво ответить – что же вы подразумеваете под стратегическим партнерством двух стран? И считает ли российский МИД Азербайджан вообще партнером России?