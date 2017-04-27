В Баку осудили зятя «Лоту Гули»

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был продолжен процесс по делу Видади Гусейнова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 9 годам заключения.

Решением суда Видади Гусейнов приговорен к 1,5 года лишения свободы.

Напомним, Видади Гусейнов приходится зятем «вору в законе» Надиру Салифову, более известному как «Лоту Гули».