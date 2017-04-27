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Семейная пара после 69 лет брака умерла с разницей в 40 минут

 

Исаак и Тереза Ваткин из американского штата Иллинойс умерли практически одновременно, в течение одного часа, и до последнего вздоха держались за руки. Они прожили вместе 69 лет, рассказали журналистам их родные, передает Русская служба ВВС.

Исааку Ваткину был 91 год, его жене Терезе  89.

"Нам так не хотелось, чтобы они уходили, но ни о чем большем мы и не могли просить",  сказал внук Уильям Ваткин, говоря о последних минутах жизни своих близких.

"Их любовь друг к другу была настолько велика, что они не смогли жить друг без друга",  сказала дочь Клара Гесклин на семейной церемонии прощания с умершими родителями.

Персонал местной больницы обнаружил мужа и жену без сознания в субботу, их кровати были поставлены рядом, а родные соединили их руки.

Супруги Ваткин за свою жизнь воспитали троих детей и очень любили своих внуков, рассказали родные.

Исаак Ваткин работал дистрибьютором кошерной мясной продукции, его жена Тереза была мастером маникюра.

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