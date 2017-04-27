Семейная пара после 69 лет брака умерла с разницей в 40 минут

Исаак и Тереза Ваткин из американского штата Иллинойс умерли практически одновременно, в течение одного часа, и до последнего вздоха держались за руки. Они прожили вместе 69 лет, рассказали журналистам их родные, передает Русская служба ВВС.

Исааку Ваткину был 91 год, его жене Терезе — 89.

"Нам так не хотелось, чтобы они уходили, но ни о чем большем мы и не могли просить", — сказал внук Уильям Ваткин, говоря о последних минутах жизни своих близких.



"Их любовь друг к другу была настолько велика, что они не смогли жить друг без друга", — сказала дочь Клара Гесклин на семейной церемонии прощания с умершими родителями.

Персонал местной больницы обнаружил мужа и жену без сознания в субботу, их кровати были поставлены рядом, а родные соединили их руки.

Супруги Ваткин за свою жизнь воспитали троих детей и очень любили своих внуков, рассказали родные.

Исаак Ваткин работал дистрибьютором кошерной мясной продукции, его жена Тереза была мастером маникюра.