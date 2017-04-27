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Министр разведки Израиля об ударе по «Хезболлах»

 

Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что «инцидент в Сирии», откуда поступают сообщения об авиаударе по аэропорту в Дамаске, «полностью вписывается» в израильскую политику противодействия попыткам передачи современного оружия ливанскому движению «Хезболлах».

В интервью местной радиостанции «Галей ЦАХАЛ» политик воздержался от признания ответственности Израиля за ночной налет. В пресс-службе Армии обороны Израиля воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу инцидента.

«Инцидент в Сирии полностью вписывается в политику Израиля… противодействовать попыткам Ирана переправлять современное оружие «Хезболлах» через Сирию», — сказал Кац, который сейчас находится с визитом в США.

Он напомнил о недавнем обещании премьер-министра Биньямина Нетаньяху действовать при наличии разведывательной информации о переправке оружия «Хезболлах», чьи военизированные формирования в прошлом не раз воевали с Израилем, а сейчас участвуют в гражданской войне в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Ранее в четверг ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщал со ссылкой на своего корреспондента о мощном взрыве в районе аэропорта Дамаска. По данным источника агентства Рейтер в разведслужбах региона, Израиль нанес авиаудар по складу «Хезболлах».

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