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Франция отказалась выдавать экс-премьера Косово Сербии

 

Апелляционный суд французского города Кольмара в четверг отклонил запрос об экстрадиции в Сербию экс-премьера Косово Рамуша Харадиная, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд решил не передавать его властям Сербии, он не будет экстрадирован в Сербию", — сказал представитель суда.

Решение по делу Харадиная должны были вынести еще в начале марта, однако затем дату перенесли на 6 апреля, а затем — на 27 апреля.

В марте власти Косово выразили надежду на возвращение Харадиная и высказали недовольство в связи с решением о переносе даты объявления вердикта об экстрадиции.

Экс-премьер Косово и бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) был арестован во Франции 4 января по ордеру, выданному Сербией Интерполу. Решением суда Кольмара 12 января он был отпущен под подписку о невыезде из страны.

Министр юстиции Сербии Нела Кубурович ранее заявляла, что Белград не станет отвечать на запросы Франции об экстрадиции, если французские власти откажутся выдать Харадиная.

Белград подозревает его в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998–1999 годах. Харадинай в 2004–2005 годах возглавлял правительство самопровозглашенной республики, после чего его партия "Альянс за будущее Косово" вошла в радикальную оппозицию к нынешним косовско-албанским властям.

Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.

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