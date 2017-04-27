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На рынках Еревана продолжают торговать азербайджанскими яблоками видео

 

Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация, что на рынках Армении продаются азербайджанские яблоки. Реагируя на данные сведения, Государственная служба безопасности пищевых продуктов (ГСБПП) Армении в течение последних трех дней выявила ряд случаев продажи выращенных в Азербайджане яблок на больших и малых рынках Еревана и в областях, а также во фруктово-овощных магазинах, сообщает армянская служба «Радио Свобода».

Как отмечается в тексте сообщения структуры, была запрещена продажа этих яблок и дано указание уничтожить данный продукт.

Начальник инспекции по контролю над безопасностью и качеством пищевых продуктов Ваге Даниелян затрудняется ответить, откуда в Армении появились яблоки из Азербайджана. По его словам, разрешения на импорт такой продукции на государственной границе не было. Он сообщил, что уже предотвращена продажа около 200 килограммов азербайджанских яблок, и что проверки продолжаются и обнаруживаются новые партии.

Диетолог Давид Пипоян накануне также посетил ереванские рынки «Малатия» и «Гум», где до этого побывали инспекторы ГСБПП. Он отметил следующую картину: «Ни в одном месте, ни в двух… видите тот черный ящик… в углу написано «Продукт Азербайджана»».

По словам Пипояна, многие продавцы даже не скрывают происхождение товара, а некоторые уже сорвали этикетку с торговой маркой.

Во время посещения рынка корреспондентом Радио Азатутюн продавцы уже называли азербайджанские яблоки французскими, а некоторые даже местными.

В Таможенной службе, между тем, не знают о наличии в Армении яблок, завезенных из Азербайджана. В официальном объяснении Комитета по государственным доходам говорится, что факта контрабанды еще не установлено, но предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия для выяснения подробностей данного случая.

Пока также без ответа остается вопрос о качестве импортированных азербайджанских яблок. Результаты лабораторного анализа станут известны только в конце недели, отмечает радио Азатутюн.

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