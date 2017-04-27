Представитель Министерства здравоохранения Азербайджана предлагает законодательно запретить рекламу табачных изделий в торговых центрах.

«Необходимо полностью запретить рекламу табачных изделий и других стимулирующих курение мероприятий в наших магазинах», - сказал директор Центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Джейхун Мамедов.

Он считает принятие в Азербайджане закона об ограничении использования табачных изделий положительным фактором.

«Запрет на ограничение курения в общественных местах принесет огромную пользу пассивным курильщикам, здоровью которых сигареты также наносят серьезный ущерб. Если только 36% мужчин в Азербайджане курят сигареты, то из оставшейся части 77% страдают от пассивного курения в общественных местах, в том числе на работе. От курения своих коллег на работе страдает и 41% женщин Азербайджана», - сказал Дж.Мамедов.

По его словам, пассивное курение наносит ущерб также 70% подростков в домах и общественных местах.

Дж.Мамедов подчеркнул, что Азербайджан должен использовать опыт стран, законодательно запретивших курение в общественных местах.

Он назвал ошибочным мнение о том, что качественные табачные изделия наносят здоровью меньший вред, нежели менее качественные.

Законопроект «Об ограничении использования табачных изделий» обсуждается во втором чтении в четверг на совместном заседании пяти комитетов Милли Меджлиса.