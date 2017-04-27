Площадь пожара в Самурском лесу выросла в полтора раза, но возгорание уже локализовано. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Лес горит на площади трех гектаров, накануне сообщалось, что огонь охватил территорию в два гектара, пишет РИА "Дагестан".

При тушении используется вертолет МЧС.

Напомним, сигнал о ЧП поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону накануне в 17:30 мск. Для тушения пожара использовались две единицы техники и 40 человек.