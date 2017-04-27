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В Баку будет пасмурно

 

28 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Подует умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11°, днем 17-22° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

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