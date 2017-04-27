Генсек НАТО: «Турция вправе преследовать подозреваемых в попытке госпереворота»

Преследование подозреваемых в попытке переворота является правом властей Турции, но оно должно осуществляться строго в рамках закона, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Турция имеет право защищать себя и также преследовать в рамках закона тех, кто стоял за неудавшейся попыткой переворота», — сказал он по прибытии на неформальную встречу глав минобороны 28 стран-членов Евросоюза в Валлетте.

Генсек НАТО подчеркнул при этом, что проводимое турецкими властями расследование должно вестись строго в рамках закона.