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Британский депутат: «Налбандян после этого перестал со мной здороваться»

 

«Уверяю вас, я никогда ни у одного правительства не брал денег, хотя один из членов делегации вашей страны причислил и мое имя к разряду коррумпированных делегатов», - отверг обвинения в коррупции в интервью армянскому изданию «Аравот» британский делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Роберт Уолтер, автор доклада «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других захваченных территориях Азербайджана».

Он сообщил, что готовил доклады о Македонии, Венгрии, других государствах, был с наблюдательской миссией даже в Армении во время предыдущих президентских выборов, но никогда ни у какого государства ничего не брал.

«Комиссия по защите прав человека выбрала в качестве докладчика меня, так как я сказал, что в Ереване у меня есть хорошие друзья, ряд министров, в том числе и Эдвард Налбандян. Я обедал у них дома с ним и с его женой. Но сейчас Эдвард Налбандян со мной не разговаривает. И мне от этого печально», – рассказал британский делегат.

Господин Уолтер подчеркнул, что он очень опечален и разочарован, так как армянская сторона не сотрудничала с ним, тогда как он хотел подготовить доклад.

«Я думал, что я лучший друг министра иностранных дел вашей страны, до тех пор, пока он и ваше правительство не выступили с нападками в мой адрес. Они поступали так еще до моего доклада, и даже не разрешили приехать в Ереван. В течение двух лет не оказывалось возможным организовать мой визит в Ереван: и МИД, и парламент постоянно аргументировали тем, что в данный момент визит неудобен и они организуют его в течение шести месяцев. Сотрудничество так и не было налажено», - сказал британский депутат.

«Я думал, что мои друзья в Армении помогут мне написать доклад. Но они не пошли на сотрудничество, так как думали, что такой доклад вообще не следует писать. Они аргументировали тем, что этот доклад помешает работе Минской группы ОБСЕ», - сказал Роберт Уолтер.

Роберт Уолтер разочарован, что в течение 23 лет МГ ОБСЕ так и не нашла пути решения проблемы: «Но не я должен определять статус Карабаха, это вопрос двух сторон».

По его словам, решение карабахского конфликта в руках сопредседателей Минской группы, двух правительств и президентов.

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