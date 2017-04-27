В результате ДТП на трассе Алят – Астара на территории села Еникенд в Сальянском районе с участием автомобиля ГАИ погиб еще один человек, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

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Автомобиль дорожной полиции сегодня попал в ДТП на трассе Алят – Астара на территории села Еникенд в Сальянском районе, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, служебный автомобиль дорожной полиции марки BMW столкнулся с автомобилем марки Mercedes. В результате лобового столкновения травмы различной степени тяжести получили четыре человека, одним из которых является сотрудник дорожной полиции 27-летний Натик Мамедъяров. Он с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в Центральную районную больницу.

Остальные участники ДТП также доставлены в клинику.

Один из пострадавших позднее скончался.

По факту ДТП начата проверка.