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Индия испытала ракету «Агни-5»

 

Индия в четверг провела очередной тестовый пуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-5», сообщает издание Odisha Sun Times.

Пуск был осуществлен около 09:12 с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша. По данным издания, испытания прошли успешно.

Ракета «Агни-3» стоит на вооружении индийской армии с 2011 года. Нынешние испытания нацелены на проверку технических систем и поддержание боеготовности имеющегося арсенала ракет. Такие испытания регулярно проводятся индийской армией.

Сейчас на вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии «Агни»: «Агни-1» дальностью 700 километров, «Агни-2» — 2 тысячи километров, «Агни-3» и «Агни-4» — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров.

Ожидается, что «Агни-5» с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний, также разрабатывается ракета «Агни-6» с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.

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