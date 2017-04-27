Центробанк о курсе маната

По итогам валютного аукциона Центрального банка Азербайджана (ЦБА), проведенного в четверг при участии Госнефтефонда страны, средневзвешенный курс маната к доллару на 28 апреля сформирован на уровне 1,7025 AZN/USD, сообщает ЦБА.

Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

Аукционы проводятся дважды в неделю в формате односторонней продажи валюты.

Отметим, что по отношению к 27 апреля курс маната к доллару не изменился.