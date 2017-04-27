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Немецкий офицер, выдав себя за беженца, пытался совершить теракт

 

В Баварии по подозрению в подготовке теракта задержан старший лейтенант бундесвера, выдававший себя за сирийского беженца, передает Русская служба ВВС.

По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, куда передано расследование дела, в январе 28-летний немецкий военнослужащий спрятал пистолет калибра 7,65 мм в туалете аэропорта Вены.

Оружие нашли сотрудники австрийских правоохранительных органов. Они установили за туалетом наблюдение и дождались, пока подозреваемый вернется за пистолетом.

Военнослужащий вернулся в феврале. Австрийская полиция задержала его и, установив его личность, передала информацию немецким коллегам. Самого военного отпустили.

Немецкая уголовная полиция выяснила, что мужчина в 2015 году попытался выдать себя за сирийского беженца и подал в миграционные органы Баварии прошение о предоставлении ему убежища.

По данным немецкой полиции, военнослужащий скрыл тот факт, что у него есть немецкое гражданство. В итоге его запрос удовлетворили.

Сообщается, что он быстро получил жилье и денежное пособие как беженец. При этом, по данным газеты Welt, мужчина даже не знал арабского и говорил на собеседовании по-французски.

По предварительным данным, ранее задержанный попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за своих националистических взглядов.

В связи с этим прокуратура не исключает, что он мог действовать "из ксенофобских побуждений".

Как пишет Welt, по одной из версий, солдат, зарегистрировавшийся как беженец и сдавший отпечатки пальцев, собирался напасть на людей и бросить на месте преступления пистолет.

В этом случае анализ отпечатков пальцев на оружии позволил бы следствию предположить, что нападение совершил мигрант, что дискредитировало бы сирийских беженцев.

Характер возможного нападения не уточняется, но, по словам прокурора, расследование установило, что обвиняемый планировал серьезное преступление, угрожающее национальной безопасности.

Ранее немецкая военная разведка уже выражала обеспокоенность ростом числа правых радикалов в рядах бундесвера.

Сейчас расследуются почти 300 случаев проявления правого экстремизма в немецкой армии, из которых около половины были зарегистрированы в прошлом году.

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