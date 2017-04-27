Посол Италии: «Работы по TAP возобновлены»

Проект «Южный газовый коридор» имеет сильную и последовательную поддержку со стороны итальянского правительства, сказал посол Италии в Баку Джампаоло Кутилло, передает Trend.

По его словам, возникли некоторые юридические проблемы, связанные с реализацией проекта, но все они были решены в рамках итальянского суда.

«Насколько я знаю, работы по реализации Южного газового коридора идут в соответствии с графиком», - сказал Кутилло.

На днях суд Италии отменил решение областного суда Лацио о приостановке процесса перемещения оливковых деревьев, которое осуществлялось в связи с прокладкой маршрута Трансадриатического газопровода (ТАР), который будет прокачивать азербайджанский природный газ в Европу.

Данное решение суда открывает путь для восстановления работ по прокладке Трансадриатического газопровода по территории Италии.

Ранее, 6 апреля, областной суд Лацио отменил решение Министерства экологии Италии относительно перемещения оливковых деревьев, расположенных на пути маршрута ТАР в городе Мелендуньо региона Апулия. После этого процесс перемещения деревьев был остановлен. Следует отметить, что Государственный совет Италии 27 марта дал разрешение на строительство ТАР.