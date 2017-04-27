Убийц азербайджанского бизнесмена нашли спустя 15 лет

Убийц азербайджанского предпринимателя Расима Алиева и его 11-летнего сына обнаружили через 15 лет.

В сентябре 2001 года в белорусском городе Бобруйск после разбойного нападения на главу семьи бандиты среди ночи вломились в его квартиру, связали жену и двоих детей и забрали крупную сумму денег. Преступников удалось идентифицировать лишь в 2016 году в России. Их экстрадировали в Беларусь. И вот на днях Могилевский областной суд вынес вердикт…

«Была глубокая ночь, когда в дежурной части Бобруйского РОВД раздался звонок: «Приезжайте скорее, в нашем подъезде творится что–то страшное. Я слышу крики о помощи», - рассказывает о событиях 2001 года издание «Беларусь сегодня». - Через несколько минут оперативники были на месте. Высотный дом на улице Октябрьской мирно спал, но из одной квартиры действительно раздавались стоны и мольбы о спасении. То, что предстало перед глазами милиционеров, повергло их в шок. На кухне сильно пахло газом - все конфорки были открыты. Хозяйка привязана к батарее. Рядом валялся кляп. Несчастная повторяла только одно: «Дети, дети...»

3-летнюю девочку и 11-летнего мальчика обнаружили в гостиной. Тоже связанных, тоже с кляпами во рту. Перепуганную заплаканную малышку сразу отнесли к соседям. Ее брату, увы, помочь уже было невозможно. Ребенок погиб от механической асфиксии - задохнулся.

40–летняя мать Ирина, рыдая, объяснила:

- Накануне вечером, часов в 7, мой муж Расим ушел на работу. Его офис - в нашей второй квартире на улице Пушкина. Сказал, что скоро вернется - только заберет деньги у должника. Не вернулся ни через час, ни к полуночи. Я периодически ему звонила – безрезультатно.

Ирина уложила детей, но сама уснуть никак не могла - женская интуиция подсказывала: что–то случилось. Около трех ночи, устав бродить по квартире, все же прилегла. Но только задремала, как услышала - хлопнула дверь в общем тамбуре. Обрадовавшись, что вернулся супруг, кинулась навстречу. Но в квартиру из темноты шагнул не Расим. На пороге застыли две черные тени... Когда внезапно вспыхнул свет, ослепленная Ирина с перепуга не сразу узнала незваных гостей. Хотя один из них - Намик Оджагвердиев - не раз к ним заглядывал. Он приехал в Бобруйск недавно, и ее супруг приютил Намика, поселил в своей квартире на улице Пушкина. Помог и с работой. Расим, успешный в то время предприниматель, торговавший фруктами и напитками, поручал Намику вести кое–какие несложные дела. Проще говоря, 28–летний квартирант был у него на подхвате.

Появление Намика поначалу Ирину успокоило. К тому же ночной визитер держался невозмутимо: «Сделай чаю, поговорим». Хозяйка уже собралась проследовать в кухню, как вдруг заметила в руках гостя ключи от своей квартиры. Их в семье Алиевых было только двое: у Ирины и ее мужа. Лишь тут до Алиевой дошло: гости сами открыли дверь. И явились вовсе не ради душевных разговоров. Ирина только и успела спросить — откуда у вас ключи, где Расим, - как один из визитеров сбил ее с ног. В следующую секунду она увидела перед собой нож: «Пикнешь — убьем».

После Оджагвердиевы (с Намиком был его младший брат, 25–летний Магомед) связали ее по рукам и ногам веревками. Стали требовать деньги. Знали: у бизнесмена в заначке есть крупная сумма. Намик лично видел пачку банкнот, когда был у Расима в гостях. Перепуганная Ирина молчала. Тогда бандиты привязали ее к батарее, всунули в рот кляп, чтобы не перебудила весь дом, и сами принялись искать «сокровища». Из соседней комнаты послышался детский плач, голоса, умолявшие дядю Намика их не трогать, и глухой стук, словно кто–то бросил на пол тяжелый предмет. Позже несчастная мать узнает: отморозки вытащили ее сына и дочь из кровати, сорвали сохнувший на балконе халат, порвали его на тряпки и эти куски затолкали детям в рты, предварительно тоже связав их по рукам и ногам.

Когда Ирина увидела Оджагвердиевых снова, один из братьев держал чемодан ее мужа, в котором - она знала - было больше 36 тысяч долларов. С собой изверги унесли и около килограмма золота: серьги, браслеты, цепочки, слитки. Но прежде чем исчезнуть, решили избавиться от свидетелей: открыли на кухне газовые конфорки. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Ирине не удалось перегрызть кляп...

Опросив женщину, оперативники тут же отправились на улицу Пушкина, в квартиру–офис Расима. Там и нашли его бездыханное тело. Эксперты подсчитают: бизнесмену нанесли не менее 10 ударов по голове, молотком проломили череп, похитили деньги.

Следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Могилевской области Владимир Доморацкий:



- В убийстве сразу заподозрили Оджагвердиевых. Но задержать их не смогли. Супруга погибшего рассказала: один из братьев вызывал такси из ее квартиры. Таксиста вскоре удалось отыскать. От него узнали - пассажиры попросили отвезти их из Бобруйска в Смоленск. Заплатили 100 долларов. Эти деньги стали весомой уликой. У предпринимателя Расима была привычка переписывать серии всех иностранных купюр, которыми рассчитывались с ним поставщики и друзья–должники. В те годы ходило много фальшивок, вот и перестраховывался на всякий случай. Доллары, отданные братьями Оджагвердиевыми таксисту, были из тех, за которыми в тот сентябрьский день отправился Алиев. Один из приятелей вернул ему тысячу долларов. Убийцы прихватили эту сумму.

Увы, отыскать подозреваемых в тяжких преступлениях долго не удавалось - растворились где–то на просторах России. Их объявили в международный розыск. На след бандитов вышли лишь спустя почти 11 лет. Их вычислили по отпечаткам пальцев, оставленным в квартире Алиевых в Бобруйске. Эти «пальчики» в 2012–м обнаружили в своей базе данных российские криминалисты. И в Могилев из МВД России прилетела долгожданная весть: личности, которым принадлежат отпечатки, установлены. Правда, выяснилось, что и фамилии, и годы рождения у них иные, и вовсе они друг другу не братья, даже не кровная родня...

Один из отпечатков принадлежал некоему Аслану, другие - некоему Али. Оба по паспортам - граждане России. Оба еще в 2006–м осуждены Владимирским областным судом за ряд тяжких преступлений: бандитизм, незаконный оборот оружия, подделку документов. И отбывают наказание в колониях - приговорены к 11 годам лишения свободы.

Доморацкий уточняет:



- Их личности надо было идентифицировать. Обратились к коллегам из России, чтобы еще раз сняли отпечатки пальцев у Аслана и Али и тщательнее проверили их паспорта. Заодно отправили запрос в Грузию, где жили родители Оджагвердиевых, - они нужны были для проведения генетической экспертизы. Те сдали кровь. Итог: в российской тюрьме отбывали срок их сыновья. Паспорта у обоих были липовые. Один из них, как это ни кощунственно, взял себе новую фамилию - Алиев. Ту, что носил убитый им земляк и благодетель - бобруйский бизнесмен Расим. Когда россиянам стало ясно, что отбывающие у них наказание преступники не являются гражданами их страны, встал вопрос об экстрадиции.

После длительных процедур решение о выдаче бандитов белорусской стороне было принято. Отсидев свои сроки в России, весной 2016 года Оджахвердиевы вернулись на Могилевщину, где им сразу было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Этой весной судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда признала братьев виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, и угрозы применения такого насилия, разбое, совершенном повторно, группой лиц, с проникновением в жилище, с целью завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжкого телесного повреждения, двойном убийстве, в том числе малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, покушении на убийство двух и более лиц. И приговорила к 24 и 25 годам лишения свободы. Ни в ходе следствия, ни на суде они так и не покаялись».