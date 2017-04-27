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Лондон не собирается признавать Крым российским

 

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон напомнил, что королевство не намерено признавать Крым частью РФ.

В среду дипломат выступил на банкете у лорда-мэра лондонского Сити, передает Sky News. Он вновь подчеркнул, что Британия «настаивает на суверенитете и территориальной целостности всех стран Европы и отказывается признать незаконную аннексию Крыма».

Комментируя влияние Brexit на политику страны, Джонсон выступил за «тесный союз с США», а также одобрил действия американского лидера Дональда Трампа в Сирии. По его словам, Лондон поддерживает меры, который принимает Вашингтон против «убийства мирных жителей Сирии при помощи химического оружия».

Между тем политический оппонент Джонсона, лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявлял, что в случае прихода к власти прекратит бомбардировки Сирии.

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