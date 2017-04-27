15 апреля haqqin.az опубликовал материал под названием «Механизм коррупции при упразднении азербайджанских банков». Известный адвокат Акрам Гасанов в беседе с нами рассказал о скрытности процесса ликвидации обанкротившихся банков, в том числе отсутствии контроля со стороны кредиторов, продаже имущества без аукционов и т.п.

Спустя три дня руководитель Фонда страхования вкладов Азад Джавадов, который и является ликвидатором всех обанкротившихся банков, провел пресс-конференцию, в ходе которой пообещал, что имущество этих банков будет продаваться посредством открытых аукционов под контролем кредиторов.

А на днях Фонд опубликовал у себя на сайте информацию о проведении первого заседания комитета кредиторов Bank Standard (28 апреля) и «Гянджабанк» (5 мая). Таким образом, Фонд сделал соответствующие выводы, и процесс по обеспечению прозрачности ликвидации банков, так сказать, пошел.

Haqqin.az вновь обратился к Акраму Гасанову и попросил его прокомментировать последние решения Фонда.

Банковский эксперт высоко оценил решение Фонда о продаже имущества обанкротившихся банков посредством открытых аукционов. «Это самый объективный и прозрачный механизм реализации имущества. Теперь важно, чтобы общественность своевременно и подробно информировалась о проведении этих аукционов», - отметил он.

В то же время собеседник выразил обеспокоенность касательно предстоящих заседаний комитета кредиторов двух банков: «То, что Фонд не будет созывать общее собрание кредиторов, уже было известно из заявлений Палаты по надзору за финансовыми рынками. Палата успокаивала кредиторов обанкротившихся банков тем, что создаст комитет кредиторов. При этом о составе и полномочиях комитета ничего не сообщалось. Но мы полагали, что комитеты будут включать в себя всех кредиторов. Сейчас же выяснилось, что состав комитетов будет состоять из кредиторов, которых туда назначил сам Фонд.

Так, в Bank Standard это 20 членов, а в «Гянджабанке» - 17. Хотя в первом количество кредиторов исчисляется тысячами, а во втором, как минимум, сотнями. Почему, на основании каких критериев назначены одни и отстранены другие? Получается, что какая-то горстка кредиторов будет вершить судьбу всех остальных без согласия последних.

Вспоминается замечательный фильм Эльдара Рязанова «Гараж», где члены кооператива обсуждали вопрос об исключении из своих рядов некоторых членов. Известно, что в подобном случае каждый думает прежде всего о себе. Комитет кредиторов может заботиться об общих интересах только тогда, когда его члены избираются, а не назначаются».

По словам Гасанова, это бросает тень на репутацию самого Фонда: почему мы должны верить, что он бескорыстно дает места в комитетах одним кредиторам и отказывает в этом другим?! Ведь речь идет о миллионах!

«Наконец, у нас есть закон «О несостоятельности и банкротстве», статья 50 которого гласит: комитет кредиторов должен избираться общим собранием кредиторов и контролировать деятельность ликвидатора. Таким образом, мы имеем дело с нарушением закона, который должен был применяться хотя бы по аналогии.

Сейчас же получается, что Фонд сам назначает членов комитетов, которые будут контролировать деятельность Фонда. Просто нонсенс какой-то! Фонд вчера, наконец, опубликовал утвержденное по его представлению судами положение о комитете кредиторов. Этот документ составлен вопреки требованиям закона, здравому смыслу и интересам кредиторов. Реальных полномочий у комитета нет, просто структура по одобрению действий Фонда. Но самое главное – в положении нет четкого механизма назначения членов комитета. В пункте 3.1 просто сказано, что они избираются (!!!) в порядке, установленном судом. Короче, написали «избираются», а на деле просто назначили».

«Где этот установленный судом порядок избрания-назначения? Почему он не опубликован?» - задается вопросами Гасанов.

Разумеется, подобный подход уже вызвал недовольство кредиторов упомянутых банков. Особенно кредиторов Bank Standard, где остались миллионы манатов и долларов незастрахованных вкладов граждан и иностранцев, а также средства на текущих счетах компаний.

«Некоторые из них собираются участвовать в первом заседании комитета кредиторов без приглашения. Десять из них выдали мне доверенность для представления их интересов, а потому я уже обратился и в Палату, и в Фонд с выражением недовольства касательно произвольного формирования состава комитета и с просьбой позволить мне и прочим кредиторам участвовать в заседании хотя бы в качестве наблюдателя. Полагаю, что, если у Палаты и Фонда нет никакого злого умысла и намерений, нам позволят участвовать в заседании, где не уполномоченные нами частные лица будут обсуждать судьбу возврата наших долгов. В любом случае мы туда пойдем.

Ситуация вызывает у меня большую обеспокоенность, ведь на кону доверие ко всей банковской системе. За ситуацией этой следят и кредиторы действующих банков и наверняка уже задумываются о целесообразности сотрудничества с нашими банками…», - отмечает Гасанов.