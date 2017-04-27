ИГИЛ и «Аль-Каида» заключают военный союз

Террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» договариваются о союзе. Об этом, как передает Интерфакс, заявил на VI Московской конференции по международной безопасности исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков.

«По имеющейся информации, в последнее время предпринимаются попытки снять переговорным путем имеющиеся противоречия между ИГ и «Аль-Каидой» и объединить эти две террористические организации в союз. В случае реализации такой инициативы террористическая угроза в мире многократно возрастет», — рассказал Семериков.

По его мнению, подобное развитие событий несет в себе угрозу и для государств ОДКБ.