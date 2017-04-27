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Раин Султанов и Исфар Сарабский дадут благотворительный концерт в Днепре

Автор: Отдел информации 

Известные азербайджанские джазмены дадут большой благотворительный концерт в украинском городе Днепр. Он состоится 28 мая, в 18.00, в днепровской Академии музыки имени Глинки. Раин Султанов (сопрано, саксофон) и Исфар Сарабский (орган, рояль) выступят в рамках своего европейского турне с программой CYCLE.

«Цикл» - не просто музыкальный проект. Он интересен своим составом. Три инструмента, которые ранее не использовались вместе, магически слились в единую тему. Орган, саксофон, рояль. Они идеально сочетаются, гармонично вливаясь в пространство. Каждый инструмент несет свою философию. Орган – божественность, саксофон – эмоции, рояль – развитие.

Как сообщила Haqqin.az руководитель азербайджано-украинского молодежного союза Замина Байрамова, все вырученные средства пойдут на покупку первоочередных лекарств для онкобольных детей. По ее словам, планируется собрать более 100 000 гривен.

«Насколько мне известно, азербайджанские артисты впервые участвуют в таком формате в Днепре и в целом по Украине. Изначально просто хотелось пригласить наших талантливых джазменов, но потом у меня возникла идея: а почему не сделать доброе дело? Нашли спонсоров, которые оказали финансовое содействие в организации концерта, и вот проект будет реализован», - заявила З.Байрамова.

Она также добавила, что этом году, как и в году прошедшем, в Днепре пройдет фестиваль дружбы народов и арт-выставка азербайджанских художников.

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