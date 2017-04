Полиция, сопровождающая несогласованное шествие школьников и лицеистов против обоих кандидатов в президенты Франции, применила слезоточивый газ для усмирения толпы, сообщает РИА Новости.

В ответ на полетевшие в полицию бутылки и мусор, стражи порядка, по обыкновению, распылили в толпу слезоточивый газ.

* * *

В центре Парижа снова начались беспорядки. Сотни активистов жгут дымовые шашки, выступая против избирательной системы Франции.

Демонстрации против Ле Пен и Макрона продолжаются также в городе Рене, пишет местное издание AlertesNews.

Clashes during protests against the election system in #Paris #France today. Vid by @BlocusInfos #BlocusNiFnNiMacron pic.twitter.com/3q9z1Yhxmn