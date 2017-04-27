Известная компания поставляла в донерные Баку мертвечину

Сотрудники МВД выявили на территории Дашкесанского района тонны мяса неизвестного происхождения. Было установлено, что мясо принадлежит компании Elba 999, действующей в Баку, Гяндже и Дашкесане.

«В кузове автомобиля, принадлежащего Намику Алиеву, было обнаружено свыше 1000 кг мяса неизвестного происхождения. Установлено, что оно принадлежит компании Elba 999», - сказал haqqin.az глава пресс-службы Госветслужбы Йолчу Ханвелиев.

При обыске на складах компании были обнаружены дополнительные объемы мертвечины.

Корреспонденты haqqin.az связались с компанией Elba 999, чтобы прояснить ситуацию. Однако сотрудники компании повели себя крайне агрессивно.

«У нас халяльная продукция. Как вы смеете нас обвинять в чем-то? Что значит, мы поставляем мертвечину? Речь идет всего о 500 кг мяса. Вам должно быть стыдно», - сказал представитель компании.

Примечательно, что данная компания имеет сеть донерных «Хаус» в Баку, Дашкесане и Гяндже. Рекламный слоган сети гласит: «Не кушайте каждый попавшийся донер, требуйте наши халяльные донеры!»