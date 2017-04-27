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Переговоры министров обороны России и Ирана

 

Министр обороны Ирана бригадный генерал Хоссейн Дехган и его российский коллега Сергей Шойгу провели встречу в кулуарах шестой Московской конференции по международной безопасности.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в том числе продолжающийся кризис в Сирии, сообщает в четверг агентство Mehr.

Министры подчеркнули необходимость скорейшего установления устойчивой безопасности и мира в Сирии.

Они также подчеркнули важность сохранения национального суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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