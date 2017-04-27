Разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» затонул после столкновения с торговым судном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей береговой охраны Турции.

Весь экипаж в числе 78 человек спасен, отметили в ведомстве.

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В результате столкновения российского военного корабля с грузовым судном в Черном море пропали 15 российских солдат, сообщает Daily Sabah. По информации издания, 45 военных спасены.

Сотрудник береговой охраны Турции рассказал Reuters, что 78 человек спасены с российского военного корабля после столкновения в Черном море.

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Исследовательское судно Черноморского флота России «Лиман» получило пробоину после столкновения с другим кораблем в 40 километрах от Босфора. Экипаж не пострадал, сообщает Минобороны России.

ЧП произошло в четверг около полудня. «Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7», принадлежность которого сейчас устанавливается, и повредил правый борт ниже ватерлинии.

«Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна», — говорится в релизе военного ведомства.

На место аварии направлены корабли Черноморского флота из состава дежурных сил, а также спасательная команда на самолете Ан-26.