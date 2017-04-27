Армянский генерал: «В апреле азербайджанские войска должны были дойти до Степанакерта»

После полученных ударов в четырехдневной войне армянские войска продолжают укреплять оборонительные линии в оккупированном Карабахе, заявил в интервью агентству Медиамакс «секретарь Совета национальной безопасности «НКР» Виталий Баласанян.

«Все инженерные работы на первой линии обороны уже завершены. На второй и третьей осталось немного работ, процесс активно движется вперед», - заявил представитель карабахских сепаратистов.

«3 апреля 2016 года мы стали свидетелями страшной картины на агдамском направлении: люди бежали из своих домов. Неважно, кто бежит – мы прошли через это, знаем, что значит, убегать из дома под обстрелом, держа детей за руки», - заявил Виталий Баласанян.

После этого он, желая уменьшить картину поражения армянских войск, заявил, что «участок, которым удалось завладеть Азербайджану, стратегического значения не имеет. Но каждый сантиметр земли, каждый убитый или раненый солдат – невыносимая и тяжелая боль для нас».

Напомним, во время апрельских боев в Карабахе В.Баласанян де-факто взял на себя командование армянскими войсками в направлении Агдере-Тертер-Агдам, которые были дезорганизованы в результате ударов азербайджанской армии. Не имея официально ни одной должности в армянской армии, именно В.Баласанян командовал войсками в этом направлении, так как командир Мадагизского полка Арутюн Амирханян сбежал, когда начались бои.

Армянский генерал утверждает, что план азербайджанской армии заключался в следующем: на четвертый или пятый день совершить прорыв на центральном направлении в районе Агдама и дойти до Степанакерта.

«По их расчетам, в случае правильного использования имеющегося арсенала Азербайджан мог реализовать этот план. А мы были уверены, что не сможет: наши позиции, боеспособность армии, артиллерия, противовоздушная оборона и другие силы позволяли организовать оборону и, в случае необходимости, перейти к контратаке», - заявил В.Баласанян.

Отметим, если бы после прорыва азербайджанской армией оборонительной линии оккупационных армянских войск в двух стратегических направлениях не вмешалась бы Россия и боевые действия не были бы остановлены, армянский генерал не раздавал бы таких хвастливых интервью.

Что же касается агдамского направления, то линия соприкосновения войск не изменилась в ходе апрельских боев, так как азербайджанская армия не предпринимала контрнаступательных действий в этом направлении. Однако армянские войска, учитывая плотность населения в прифронтовых селах в этом направлении и близость населенных пунктов к линии фронта, именно на этом направлении наносили сосредоточенные артиллерийские удары.