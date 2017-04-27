Акция протеста работников Бакинского метрополитена

Сегодня работники строительного департамента ЗАО «Бакинский метрополитен» в знак протеста против неоплачиваемого отпуска провели акцию перед станцией метро «Эльмляр Академиясы».
Об этом изданию Bizim Yol сообщил один из протестующих Агиль Азизов.
По его словам, у работников имеется трудовой договор:
«Мы – законные работники этой структуры. Нас пытаются принудительно отправить в неоплачиваемый отпуск. Мы протестуем против этого».
Глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев прокомментировал данный вопрос. Он заявил, что принял вчера работников Строительного департамента и побеседовал с ними:
«До сегодняшнего дня ни один сотрудник «Бакинского метрополитена не был уволен или принудительно отправлен в отпуск. У нас не было сокращений. Работники вовремя получают зарплату».