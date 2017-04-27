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В Ереване зверски избили адвокатов фото

 

В Ереване совершено нападение на адвокатов Тиграна Атанесяна и Армена Согомоняна. Инцидент произошел в адвокатской конторе Тиграна Атанесяна. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Ерванд Варосян, передает Новости Армении.

По данным источника, на адвокатов напали директор Адвокатской школы Симон Бабаян, советник председателя Палаты адвокатов Геворк Мкртчян, советник председателя Палаты адвокатов по внешним связям Вреж Хачикян и еще один человек. Подробности будут представлены позже. В результате нападения обоих пострадавших телесные повреждения.

 

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В Ереване зверски избили адвокатов фото
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